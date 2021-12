Realme GT 2 Pro sta arrivando e rivoluzionerà il mercato

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo Realme GT 2 Pro sia pronto per arrivare sul mercato il prossimo 9 dicembre, ovvero domani.

Realme GT 2 Pro, il verpo flagship della società

Gli OEM di smartphone in Cina sono in competizione tra loro per lanciare il primo flagship con Snapdragon 8 Gen 1. Motorola dovrebbe annunciare il Moto Edge X30 domani, mentre Xiaomi dovrebbe anche annunciare la serie Xiaomi 12 di telefoni di punta alimentati dall'ultima ammiraglia di Qualcomm nel corso del mese corrente.

La scorsa settimana, il sub brand di OPPO ha affermato che lancerà Realme GT 2 Pro con SD8G1 a bordo a dicembre. Ora, il marchio ha confermato che farà un annuncio relativo al suddetto flagship domani.

Probabilmente, la società confermerà la data di debutto del terminale. C'è la possibilità che possa introdurre il GT 2 Pro prima dell'evento di Motorola per strappare il titolo di “primo smartphone Snapdragon 8 Gen 1 al mondo”.

Perché rivoluzionerà il mercato? Perché sarà il primo flagship di punta della società cinese e potrebbe offrire un rapporto qualità-prezzo incredibile e inarrivabile per la concorrenza.

Realme GT 2 Pro sarà dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,51 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Dovrebbe essere preinstallato con Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0. È probabile che ospiti una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 125 W.

Sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 e potrà avere fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Potrebbe essere dotato di una fotocamera da 32 megapixel per l'acquisizione di selfie. Il suo sistema di fotocamere posteriori può includere una lente Sony IMX766 da 50 megapixel pronta per OIS, uno snapper ultrawide da 8 megapixel e una macro/profondità da 5 megapixel.