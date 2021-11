Realme GT 2 Pro è in test, lancio previsto nel 2022

I test relativi al nuovo Realme GT 2 Pro sono già iniziati; a quanto pare, il device di fascia medio-alta del sub brand di OPPO verrà rilasciato all'inizio del prossimo anno.

Realme GT 2 Pro: cosa sappiamo?

Secondo quanto riferito, Realme GT 2 Pro è in lavorazione ed è probabile che debutterà con il chipset Snapdragon 888 il prossimo anno. Secondo un nuovo rapporto su 91mobiles, che cita l'informatore Mukul Sharma come font, afferma che i test relativi al GT 2 Pro sono già iniziati e termineranno intorno all'inizio del 2022.

Mentre il telefono dovrebbe debuttare in Cina, Sharma ha anche affermato che il midrange premium si sta dirigendo verso l'India e i mercati globali per l'inizio del 2022. Giusto come “remind me”, il moniker Realme GT 2 Pro è stato visto per la prima volta sul sito Web di Realme e successivamente nell'IMEI Banca dati. Quest'ultimo ha rivelato che il numero di modello del telefono è RMX3301.

Realme GT 2 Pro camera details.

Front – 3280×2464

Rear – 4096 x 3072

50MP primary camera, looks like.



Sharma ha anche condiviso alcuni dettagli della fotocamera della GT 2 Pro che è stata trovata elencata all'interno dell'app Camera FV-5. Viene rivelato che il terminale sarà dotato di un sensore da 8,1 megapixel con apertura f/2,4 nella parte anteriore. La sua fotocamera principale sul retro potrebbe includere un sensore principale da 12,6 megapixel con apertura f/1,8. Supporterà anche autofocus, OIS ed EIS. Sembra che con la tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 consentirà di acquisire scatti da 50 megapixel.

All'inizio di questo mese, l'affidabile informatore Digital Chat Station ha rilasciato un'indiscrezione relativa alle specifiche e ai prezzi del telefono. La fuga di notizie ha affermato che il mediogamma di punta presenterà un display S-AMOLED FHD + da 6,51 pollici con uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Dovrebbe offrire un'elevata frequenza di aggiornamento e una densità di pixel di 404 PPI. Il dispositivo ospiterà anche una batteria da 5.000 mAh, che può supportare la ricarica rapida da 65 W o 125 W.

Il SoC Snapdragon 888 può alimentare il gadget con 8 GB di RAM. Potrebbe essere dotato di 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Per la fotografia, può presentare una snapper selfie da 32 megapixel e una tripla lente così ripartita: 50 (o 108 megapixel) + 8 + 5 megapixel. È probabile che venga preinstallato con Android 12 basato su Realme UI 3.0. Potrebbe costare circa 5.000 Yuan (~ $ 738).