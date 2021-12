Realme GT 2 Pro saprà sorprenderci, garantito

Grazie ai colleghi di Gizmochina abbiamo ottenuto una prima immagine live del nuovo Realme GT 2 Pro; viene mostrata una fotocamera selfie sotto il display.

Realme GT 2 Pro: il super flagship che sconvolgerà il mercato

Ilsuddetto device di punta è uno dei dispositivi più pubblicizzati degli ultimi tempi principalmente grazie al suo design più unco che raro. C'è una serie di fotocamere orizzontali nella parte posteriore, che ricorda la configurazione della serie Samsung Galaxy S10 ed è molto simile a quella del 6. Mentre i rendering ufficiali del telefono di punta ci hanno dato solo un assaggio della sua parte posteriore fino ad ora, i colleghi di Gizmochina sono riusciti a ottenere le nostre mani su un'immagine dal vivo della parte anteriore del telefono per la prima volta.

Come si può vedere nell'immagine sopra, Realme GT 2 Pro è dotato di cornici estremamente strette uguali sui lati e sulla parte superiore. Il mento non è visibile, ma è probabile che sia anche abbastanza sottile, anche se ci aspettiamo che sia un po' più largo delle altre cornici come al solito.

Tuttavia, non sono le cornici il punto forte del telefono. Se non l'avete già notato, la presunta immagine del device suggerisce che il telefono non ha affatto una fotocamera frontale, o almeno così sembra. Si dice che il flagship sarà effettivamente disponibile in due edizioni, una delle quali presenterà una fotocamera sotto il display, rendendola la primissima offerta di realme a presentare la tecnologia.

E anche la fotocamera sotto il display sembra essere piuttosto buona. Tuttavia, ci aspettiamo di vedere più tecnologia il prossimo anno man mano che verrà perfezionata.

Oltre a questo, la fonte ha rivelato che il flagship presenterà un display 2K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La sezione Impostazioni display e luminosità mostra inoltre che anche il display del dispositivo avrà il supporto per l'HDR. Questo, combinato con “Miglioramento del movimento video” o MEMC, dovrebbe fornire un'esperienza di binge-watching definitiva agli spettatori del telefono.

Tenete presente che è probabile che il telefono esegua una versione di prova dell'interfaccia utente di realme, quindi la versione finale può essere soggetta ad alcune modifiche.

Il pannello dovrebbe avere una dimensione di 6,51 pollici e presenta anche uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Il telefono potrebbe diventare uno dei primissimi lanci con il processore Snapdragon 8 Gen 1 quando sarà attivo, che sarà probabilmente abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

La snapper frontale dovrebbe essere ad alta risoluzione con una risoluzione di 32 megapixel. Nella parte posteriore, potrebbe esserci un array di tre fotocamere con uno shooter principale Sony IMX766 da 50 MP. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 125 W.