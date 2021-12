Avete mai visto il telefono di Dragon Ball? Ci pensa Realme!

Mentre gli scatti fotografici dal vivo di Realme GT 2 Pro ci lasciano senza parole per la loro qualità, l'azienda cavalca l'hype della community verso la nuova generazione di smartphone di fascia alta pubblicando un inedito teaser circa la versione Dragon Ball Z Special Edition di Realme GT 2 Pro. L'immagine teaser che potete scorgere qui in basso in galleria, annuncia una partnership tra l'azienda e Dragon Ball Z, uno degli anime più popolari e amati in Cina e ovviamente anche in Occidente.

Un teaser ufficiale svela Realme GT 2 Pro Dragon Ball Z Special Edition

Sebbene il teaser non sveli ulteriori dettagli sul device, è lecito presumere che Realme GT 2 Pro avrà un design personalizzato con i colori e i personaggi di Dragon Ball Z; non escludiamo nemmeno l'introduzione di temi, suonerie, wallpaper e altri elementi che pescano a piene mani dall'universo di Dragon Ball.

Per quanto riguarda le specifiche, invece, non ci dovrebbero essere sorprese: Realme GT 2 Pro monterà un display AMOLED LTPO da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM fino a 12 GB e storage fino a 512 GB, sensore di impronte integrato nel display, fotocamera posteriore con sensore Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale a 150° e sensore macro da 2 MP.

La serie Realme GT 2 sarà ufficialmente presentata il prossimo 4 gennaio 2022: è probabile che in quell'occasione verrà svelata anche questa particolare edizione in collaborazione con Dragon Ball Z.