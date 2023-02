Realme GT 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-150€)

Il Realme GT 2 Pro diventa ancora più conveniente e passa da ottimo top di gamma 2022 a punto di riferimento della fascia media nel 2023. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 599 euro invece di 749 euro, con uno sconto aggiuntivo del 20% che fa la differenza nella valutazione della convenienza del dispositivo. Da notare, inoltre, che lo smartphone di Realme con Snapdragon 8 Gen 1 è acquistabile anche in 5 rate mensili, senza costi aggiuntivi.

Realme GT 2 Pro: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Realme GT 2 Pro può contare su di una scheda tecnica davvero completa. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

C’è anche un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED e risoluzione QHD+. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, il supporto Dual SIM, l’NFC e un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme GT 2 Pro al prezzo scontato di 599 euro invece di 749 euro. Lo sconto del 20% rende lo smartphone un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi cerca un dispositivo in grado di offrire prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista. L’offerta comprende anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.