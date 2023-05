realme GT 2 5G crolla su Amazon: il top di gamma giù del 33% (-200€)

Tra tutti gli smartphone Android quest’oggi in offerta su Amazon, l’esagerato realme GT 2 5G rappresenta forse l’occasione più ghiotta di tutte. Il top di gamma assoluto, infatti, è protagonista di un’offerta che lo vede crollare del 33% ad appena 399€ nella sua configurazione più potente con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo incredibile design e l’estrema potenza del suo hardware, lo smartphone a marchio realme è un gioiellino che non puoi assolutamente farti scappare.

realme GT 2 5G crolla del 33% su Amazon: offerta shock da non farsi scappare

Ogni aspetto del telefono lo pone in diretta concorrenza dei top di gamma odierni nonostante il prezzo molto vantaggioso. Frontalmente un bellissimo pannello AMOLED super smooth a 120 Hz è accompagnato da una valida fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 ti assicura sempre velocità e zero lag.

Alimentato da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W per ore e ore di autonomia dopo appena 15 minuti di carica, sul retro un modulo fotografico triplo è capeggiato da un eccellente sensore principale da 50 MP in grado di regalarti scatti di altissima qualità e registrare video a risoluzione elevata.

Preparati a un’esperienza di utilizzo sempre al top con l’ottimo smartphone di fascia alta di realme, quest’oggi tuo ad appena 399€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.