realme C55 in offerta su Amazon: oggi è tuo a meno di 139€

Il realme C55, uno smartphone 4G disponibile su Amazon, è attualmente in offerta al prezzo di 139,99€ anziché 219,99€. Questo dispositivo presenta una potente fotocamera da 64 MP con intelligenza artificiale (AI), garantendo scatti di alta qualità. Con una memoria di 6 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno di 128 GB, offre prestazioni fluide e ampio spazio per i tuoi dati.

La batteria massiva da 5.000 mAh assicura un’elevata durata, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, che consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido ed efficiente. Il design sottile Sunshower Ultra Slim da 7,89 mm conferisce all’phone un aspetto elegante e moderno.

Il display FHD da 6,72 pollici, con refresh rate fino a 90Hz, offre un’esperienza visiva chiara e fluida. La fotocamera da 64 MP è dotata della Modalità 64MP, che migliora la nitidezza delle immagini, aggiungendo maggiore trama e profondità ai tuoi scatti più importanti. Inoltre, la modalità notte semplifica gli scatti notturni, garantendo luminosità e nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il realme C55 offre anche funzionalità avanzate come il Ritratto Bokeh con bagliore, la Modalità Fotografia di strada per espressioni creative e il Ritratto a colori con AI per enfatizzare i colori dei soggetti umani preservandoli rispetto allo sfondo in bianco e nero. La tecnologia DIS Snapshot assicura scatti stabili, anche in movimento.

Approfitta di questa offerta per ottenere un dispositivo performante e con una fotocamera potente a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.