Realme C53 per uno smartphone ICONICO ma a prezzo contenuto

Spendere metà stipendio per uno smartphone non è legge così come non è nell’interesse di tutti. Per questo puoi optare per un modello come Realme C53 che nella sua semplicità ha tutto al posto giusto e ti offre prestazioni più che ottime.

Ha già un prezzo molto conveniente di suo ma grazie al ribasso in corso su Amazon, hai da approfittarne ancora di più. Collegati al volo per farlo diventare tuo a soli 129€ e non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Realme C53: lo smartphone semplice ma con tutto al posto giusto

Se ti piace girovagare sui social, avere uno smartphone per effettuare chiamate e tenerti in contatto sulle app di messaggistica, questo Realme C53 è perfetto. Con sistema Android e il Play Store per scaricare tutte le app che più ti fanno piacere, non hai limiti sotto questo punto di vista.

Colorato e curato nell’estetica, ti mette a portata di occhi un display ampio, colorato e in ottima risoluzione così anche i contenuti multimediali come streaming e video te li godi in libertà.

Dalla sua parte non si fa mancare niente, per citarti qualche caratteristica ti dico che monta una doppia fotocamera posteriore, ha 128GB di memoria dalla sua parte e degli speaker per un audio forte e di ottima qualità.

Altro punto vincente? Sicuramente la batteria che ti porta al giorno dopo e si ricarica anche in modo rapido.

Cos’altro stai aspettando? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo Realme C53 a soli 129€ in promozione.

