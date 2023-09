Realme C51 è UFFICIALE: non chiamatelo entry-level

Realme C51, l’ultimo smartphone della serie C, punta a ridefinire il concetto di entry-level offrendo funzionalità avanzate degne di nota ed apportando significativi miglioramenti in molteplici aree.

Fra le caratteristiche tecniche di Realme C51 abbiamo una fotocamera da 50 MP, uno spazio di archiviazione fino a 128 GB, la ricarica SUPERVOOC 33W e un design che non passerà mai inosservato.

Caratteristiche e prezzo di Realme C51

Oltre ai 128 GB di storage interno, Realme C51 consente di espandere la RAM di 4 GB grazie alla tecnologia Dynamic RAM Expansion. Supporta anche 2 schede Nano SIM ed 1 scheda MicroSD (fino a 2TB) contemporaneamente. La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 offre immagini estremamente dettagliate, in aggiunta ad una fotocamera selfie da 5 MP.

La ricarica rapida SUPERVOOC da 33W permette di caricare il telefono fino al 50% in soli 28 minuti, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata. Il design sottile di Realme C51 offre una presa comoda e sicura. Disponibili due varianti di colore: Mint Green e Carbon Black, che combina diverse texture per un look dinamico e sempre alla moda.

Frontalmente, lo smartphone Realme C51 dà spazio a un display da 6,74 pollici, con frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz ed un piccolo notch che ospita la fotocamera. La Mini Capsule di Android si adatta allo schermo per le notifiche e può illuminarsi in diversi colori per indicare lo stato della batteria. Non mancano funzionalità extra come il monitoraggio dei dati e le statistiche sui passi.

Inoltre, il dispositivo monta un potente altoparlante UltraBoom al 150%, un sensore di impronte digitali laterale e l’NFC multifunzionale. Realme C51 offre un’esperienza di utilizzo completa ed appagante, il tutto ad un prezzo super competitivo che parte da 159 euro per la variante da 4GB+128GB: puoi acquistarlo direttamente da Amazon cliccando su questo link.

