Realme C33, nuovo smartphone base di gamma in arrivo il 13 ottobre

Il prossimo 13 ottobre verrà svelato ufficialmente Realme C33 e ci sarà quindi un nuovo ingresso fra gli apprezzati modelli di fascia bassa dell’azienda. Parliamo di un dispositivo in grado di offrire ottime prestazioni ed un elegante design dalle linee ad angolo retto e finiture in metallo.

Realme C33 si caratterizza per un’estetica premium, decisamente innovativa per questo segmento, e con una fotocamera in grado di catturare scatti a 50 MP, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze quotidiane di utilizzo grazie al supporto della generosa batteria da 5.000 mAh.

Realme C33: tanto bello quanto promettente

Realme C33 è sottile 8,3 mm e presenta una cornice ad angolo retto ed una cover posteriore unica, grazie al Boundless Sea Design, combinando comfort ed estetica. I materiali di cui è composta la scocca hanno un’elevata reattività alla luce producendo un effetto traslucido e, in aggiunta a quanto appena specificato, garantiscono un’ottima resistenza e conferiscono allo smartphone un’impatto premium estremamente gradevole alla vista.

L’azienda conferma la sua strategia di portare agli utenti smartphone a prezzi accessibili con innovazioni tecnologiche e di design senza pari. Lo smartphone colma una lacuna nel mercato degli smartphone entry level senza compromettere l’esperienza d’uso. Questo è il terzo capitolo della serie C nel 2022, dopo il lancio del C31 e del C35, che si combinano per offrire una gamma completa di smartphone per le esigenze di ogni utente.

Realme C33 sarà svelato il prossimo 13 ottobre 2022. Fino ad allora, vorremo darti un piccolo consiglio: nel caso volessi subito acquistare un nuovo smartphone dell’azienda senza però spendere una fortuna, sarai felice di sapere che Realme Narzo 50i Prime è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo di appena 119,99 euro, il tutto grazie ad uno sconto a sorpresa del 14% che ti consentirà di avere questo telefono ultrasottile ad un prezzo ancora più basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.