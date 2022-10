Realme C33 arriva in Italia: promo lancio WOW (159€ su eBay)

Il nuovo smartphone realme C33 sbarca finalmente in Italia. Un modello base di gamma, che offre molto di più di quello che ci si aspetterebbe. Design elegante e curato, fotocamere principale da 50MP, ampio display e super batteria da 5000 mAh. Un prodotto decisamente interessante, che adesso è in promo su eBay a 159€ circa appena nella versione con 4GB di RAM e 64GB di storage. Completa l’ordine al volo per approfittarne perché resterà a questo prezzo solo per poche ore, poi passerà a quello pieno di 179,99€.

Realme C33: l’entry level super premium

Sembra come se, con questo smartphone, si voglia inaugurare una nuova fascia, quella dei base di gamma premium. Basta dare un’occhiata al design elegante e raffinato per rendersene conto. Linee estetiche che si distinguono da quelle dei device della concorrenza.

Il comparto fotografico avanzato a doppio sensore, con algoritmo “Couple HDR” che si occupa di rielaborare e migliorare le immagini dopo gli scatti, e un sacco di modalità avanzate. La super batteria da 5000 mAh con la modalità Ultra saving, che ti permetterà di riuscire a utilizzare per molto tempo il dispositivo, anche con una batteria residua del 5%. L’ampio display da 6,5″ e le finiture premium lo rendono un dispositivo unico nel suo genere in questa fascia.

Approfitta adesso dell’offerta lancio su eBay e porta a casa a 159€ circa appena invece di 179€ il nuovo Realme C33. Si tratta di una promozione valida solo fino al 14 ottobre. Spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.