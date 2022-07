Realme C30: il nuovo entry level bello e potente arriva in Italia

Realme C30 è il nuovissimo smartphone entry level del colosso cinese, lo avevamo visto qualche settimana fa in occasione del lancio nei mercati asiatici, che accontenta la fascia di utenti alla ricerca di un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo, il device di Realme cerca di catturare l’attenzione del pubblico giovanile con un dispositivo economico e caratterizzato da un design a righe verticali che attira l’attenzione a prima vista.

Realme C30: caratteristiche e design

Dotato di un bel display Fullview da 6.5 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera a goccia, Realme C30 punta tutto su un hardware contenuto ed estremamente ottimizzato. Il processore Unisoc T612, ormai una costante in questa categoria di prezzo, è accompagnato da 3 GB di RAM e da 32 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Questa tipologia di memoria interna rappresenta un importante passo in avanti rispetto la vecchia eMMC 5.1 ancora oggi scelta in alcuni budget phone Android, se non altro perché offre il doppio della velocità di lettura e scrittura che si traduce in un avvio più rapido delle applicazioni e in una esperienza di utilizzo del telefono più appagante.

Con uno spessore di appena 8.5 mm che lo rende molto comodo da utilizzare anche con una sola mano, lo smartphone di Realme è il più sottile in questa fascia di prezzo e può contare anche su una validissima batteria da 5000 mAh in grado di assicurare fino a 35 giorni di standby.

Posteriormente è presente una fotocamera singola con sensore da 8 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità in qualunque condizione di luminosità, mentre frontalmente è disponibile un sensore da 5 MP ideale per i selfie e le video chiamate. È anche presente il supporto al jack audio da 3.5 mm, il pieno supporto al dual SIM ibrido e una porta microUSB.

Il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione Realme UI Go Edition.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone entry level di Realme è disponibile già da oggi nelle catene di elettronica al prezzo di 139,99 euro nelle colorazioni Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black.