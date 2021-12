Realme C21Y con 5000 mAh a 90€ è un REGALO: solo Amazon

Realme C21Y è in sconto assurdo su Amazon per Natale. Un ottimo smartphone con batteria infinita, che porti a casa a 90€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Completa rapidamente l'ordine per metterlo sotto l'albero.

Realme C21Y in sconto su Amazon: prezzo top

Un dispositivo pensato per chi fa un utilizzo dello smartphone base, ma non rinuncia a design, ottima autonomia energetica e affidabilità. Non manca nemmeno il lettore d'impronte digitali, alloggiato sul posteriore. Tanta anche la memoria interna: 32GB di spazio di archiviazione e 3GB di RAM a disposizione.

Il pannello è ampio: un display da 6,5″ con piccolo notch a goccia per la selfie camera. Sul posteriore, ben tre sensori fotografici per sostenere al meglio i tuoi scatti.

Un dispositivo che arriva a casa con Android 11 a bordo, cosa desiderare di più, a questo prezzo? Non perdere l'occasione di fare il migliore affare del momento su Amazon: completa rapidamente l'ordine per avere Realme C21Y a 90,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce a completare l'ordine però, altrimenti potrebbe non arrivare in tempo.