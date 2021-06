Con molta probabilità, molto presto debutterà sul mercato il primo telefono con Android Go di Realme, il nome di questo device dovrebbe essere C21Y.

Realme C21Y: presunte specifiche

Di recente, un telefono targato Realme con numero di modello RMX3261 è stato certificato dalle autorità FCC , NBTC e TUV: l'elenco FCC ha rivelato il design e alcune specifiche del terminale, mentre la certificazione NBTC ha confermato che debutterà con il moniker Realme C21Y. Tuttavia, oggi si aggiunge un nuovo rumor: sarà il primo telefono Android Go dell'azienda cinese.

A comunicarlo è stato il tipster Chun, che ha affermato che il Realme C21Y è un Realme C21 con un chipset e un software diversi: oltre ad Android 11 Go, il terminale dovrebbe essere alimentato dal processore Unisoc T610 (con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 256 GB con microSD).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, è emerso che sarà dotato di un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. La tacca a goccia sullo schermo ospiterà una selfie-camera da 5 megapixel, mentre sul posteriore dovremmo avere un modulo quadrato con tre obiettivi da 13 megapixel, 2 megapixel e 2 megapixel, oltre ad un flash LED.

Sul fronte dell'autonomia energetica, il Realme C21Y dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh e il supporto per la ricarica da 10 W: altre specifiche contemplano: 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB, un jack audio da 3,5 mm e uno scanner per le impronte digitali sul retro. Il terminale dovrebbe arrivare nei colori nero e blu, mentre non sono emerse indiscrezioni sul prezzo del dispositivo.

