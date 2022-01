Realme C20 si aggiorna: scopriamo le novità della build

Quando si parla di aggiornamenti di sicurezza di gennaio si è automaticamente portati a pensare che si tratti di un altro device di Samsung, ma in realtà quest'oggi apprendiamo con un certo stupore che Realme C20 è il primo smartphone del colosso cinese a ricevere le patch di sicurezza aggiornate a gennaio. È un ottimo segnale da parte dell'azienda, soprattutto se consideriamo che il device è lungi dall'essere un prodotto di fascia alta.

Realme C20 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Infatti, dalle prime informazioni condivise in rete, scopriamo che lo smartphone di Realme sta ricevendo il firmware RMX3061_11_A.59 contenente le patch di sicurezza di gennaio. L'azienda ha avviato il rollout a partire dall'India, paese in cui il brand è in rapidissima espansione, ma è probabile che verrà esteso anche negli altri mercati nel corso delle prossime settimane.

Sebbene manchino all'appello ulteriori informazioni circa il changelog completo relativo all'update, è lecito attendersi correzioni di bug vari e le immancabili ottimizzazioni di sistema per garantire un'esperienza utente al top. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento firmware con le patch di sicurezza di gennaio tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Infine, la compagnia ha anche svelato la roadmap ufficiale circa il rilascio della Realme UI 3.0 basata su Android 12 nel nostro Paese.