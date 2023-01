Realme Buds Air 3 Neo: design futuristico e suono spaziale a soli 29€

Oggi ti proponiamo un’offerta davvero imperdibile dedicata agli amanti della musica con un budget limitato. Amazon propone in fortissimo sconto le Buds Air 3 Neo, eccellenti auricolari TWS prodotto dal marchio Realme. Oggi puoi pagarle il 25% in meno.

Non i soliti auricolari noiosi e uguali a tutti gli altri. Ti basta guardarli un istante per capire che queste cuffiette hanno personalità da vendere: non passeranno inosservati e tutti i tuoi amici vorranno immediatamente sapere dove li hai comprati. Questi auricolari sono caratterizzati da un design accattivante e un prezzo accessibile a tutti.

Con un prezzo di 29 euro su Amazon, questi auricolari TWS si distinguono per la loro cancellazione del rumore intelligente e il supporto al Dolby Atmos. Il design degli auricolari Realme Buds Air 3 Neo è ispirato ai viaggi nello spazio con un’asta auricolare che ricorda le aquile e una custodia di ricarica semi-trasparente con finitura opaca.

Grazie a Dolby Atmos potrai gestire la sintonizzazione dell’audio attraverso l’applicazione realme Link. Realme Buds Air 3 Neo offre anche un’esperienza audio immersiva con un driver dinamico da 10 mm e un complesso di diaframmi polimerici PEEK + TPU per un audio avvolgente e privo di imperfezioni. Queste cuffiette includono un microfono in-ear per bloccare i rumori ambientali indesiderati e un algoritmo di cancellazione del rumore ambientale AI ENC per isolare ulteriormente la voce umana dal rumore ambientale e rendere le tue telefonate cristalline e prive di disturbi.

La durata della batteria è di 7 ore per singolo auricolare e 30 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, la carica rapida permette di avere 120 minuti di riproduzione con solo 10 minuti di carica. Questi auricolari sono disponibili in due colori: Blu (Starry Blue) e Bianco (Galaxy White) su Amazon. Oggi possono essere tue a soli 29€, grazie ad un imperdibile sconto del 25%. Approfittane subito, prima che sia troppo tardi.

