Realme Buds Air 3 e Buds Q2s sono su Amazon in preordine da 29€

Appena annunciati al Mobile World Congress 2022, i nuovissimi auricolari TWS Realme Buds Air 3 e Buds Q2s sono già disponibili in preordine su Amazon Italia. Ottimi wearbale, con design accattivante e buone performance sonore, si possono ordinare a partire da 29€ circa appena.

Realme Buds Air 3 e Buds Q2s disponibili in preordine su Amazon

I primi, gli Buds Air 3, sono il modello di punta. Dotati di design in ear e cancellazione attiva del rumore, godono di ottima autonomia energetica e si pongono come successori della già celebre seconda edizione. In preordine, puoi prenderli a 59,99€ con prime spedizioni a partire dall'1 marzo.

Il secondo modello, dal prezzo molto più accessibile, si pone come soluzione economica a chi cerca ottimi auricolari super versatili e perfetti per ascoltare musica, ma anche parlare al telefono. Più compatti, ma comunque dotati di design in ear, hanno un look più fresco e leggero. Il preordine ti permette di essere fra primissimi ad accaparrartelo a 29,99€ con prime spedizioni a partire al 4 aprile.

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di auricolari TWS, il momento è perfetto. Con i Realme Buds Air 3 e Buds Q2s disponibili in preordine su Amazon, devi solo scegliere il modello che preferisci e aspettare la consegna, assolutamente gratuita.