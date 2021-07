Il primo notebook di Realme ha ricevuto l'approvazione dall'autorità cinese 3C: ciò indica che l'atteso Realme Book potrebbe essere annunciato ufficialmente già il prossimo mese.

Realme Book: ci siamo

A giugno, Realme ha confermato che quest'anno rilascerà il tablet Realme Pad e il laptop Realme Book. La società dovrebbe lanciare entrambi i dispositivi in ​​più mercati e, sebbene non siano emerse ultimamente nuove informazioni sul Pad, sembra il lancio del primo PC della società sia a portata di mano. Il motivo è che il Realme Book ha ricevuto l'approvazione dall'autorità cinese 3C e, come si può evincere dallo screenshot di seguito, la confezione del dispositivo potrebbe includere il caricabatterie VCA7JECH che supporta una ricarica rapida fino a 65 W.

Rumor precedenti hanno rivelato che il computer avrà un corpo in alluminio – dovrebbe assomigliare all'Apple MacBook Air – ed essere disponibile in colori accattivanti, quali il Real Blue, Real Red e Real Apricot. L'imminente Realme Book potrebbe essere dotato di un display da 14 pollici con rapporto di aspetto 3:2 e avere sotto il cofano i processori Intel Core i3 e Core i5 di 11 generazione.

Il primo notebook della compagnia cinese funzionerà su Windows 10 e potrà ricevere l'aggiornamento a Windows 11, sarà provvisto di tastiera chiclet con un pulsante di accensione che fungerà anche da scanner di impronte digitali. Sul fronte della connettività, Realme Book dovrebbe offrire agli utenti una porta USB-A, due porte USB-C, un jack audio da 3,5 mm e una porta di ricarica. Per quanto riguarda il prezzo dell'atteso device, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe aggirarsi intorno ai 454 euro.

