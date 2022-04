Realme: bilancia smart 16-in-1 a 18€ (solo Amazon)

Hai la necessità di acquistare una bilancia smart economica e non sai quale modello scegliere? Non perdere questa incredibile offerta di Amazon per l'ottima bilancia smart di Realme: un dispositivo hi-tech che, nonostante costi appena 18€, ti offre innumerevoli funzionalità per tenere sotto controllo la composizione corporea in qualsiasi momento della giornata.

Se l'acquisti adesso la bilancia smart di Realme ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra: la puoi utilizzare fin da subito senza perdere tempo.

L'ottima bilancia smart di Realme è disponibile in offerta su Amazon a 18€

In funzione in accoppiata all'applicazione mobile per smartphone, la bilancia di Realme ti fornisce anche un quadro completo della composizione del tuo corpo e della forma fisica. Dotata di un comodo display LED sempre leggibile, la bilancia smart è in grado di memorizzare fino a 16 profili utente così da tracciare i dati personali di tutti i componenti della casa.

Oltre a registrare il peso, la bilancia è in grado di calcolare la composizione della massa grassa, il battito cardiaco, l'età e la forma fisica, il metabolismo basale e molto altro. Ti basta semplicemente salire sopra la bilancia e attendere che finisca di fare tutti i suoi calcoli: la composizione completa viene immediatamente comunicata al tuo smartphone tramite il modulo Bluetooth di cui dispone.

Non lasciarti scappare questa incredibile occasione e acquista subito la completa bilancia smart di Realme a un prezzo ridicolo su Amazon. Ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 5%” per acquistarla a un prezzo ancora più vantaggioso. Tantissimi utenti la utilizzano quotidianamente e non riescono più a fare a meno delle numerose feature che offre.

