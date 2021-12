Realme 9i: il design svelato a 360° grazie a nuovi leak

Il design di Realme 9i è stato svelato grazie a nuovi render leak pubblicati in rete in queste ore. Lo smartphone dell'azienda cinese, di cui proprio ieri mattina abbiamo avuto modo di conoscerne le presunte specifiche tecniche, viene svelato in lungo e in largo a breve distanza dal lancio da parte di Realme.

Nuovi leak render svelano il design completo di Realme 9i

Realme 9i, per molti lo smartphone più economico all'interno della serie Realme 9, monta frontalmente un pannello flat IPS LCD con una fotocamera punch hole spostata nel vertice sinistro. I tasti fisici, ovvero il bilanciere per il volume e quello di accensione/spegnimento, sono sfalsati: a sinistra troviamo quello per gestire il volume, mentre sul lato opposto per accendere/spegnere il device.

Superiormente, lungo il lato corto, è visibile il foro per il microfono ambientale mentre sul frame opposto notiamo il jack audio da 3.5 mm, il microfono principale, la porta USB Type-C e la griglia per lo speaker di sistema. Sul retro l'isola per il modulo fotografico è posizionata nell'angolo superiore sinistro con tre sensori incastonati in un telaio che sembra realizzato in policarbonato.

Le specifiche di Realme 9i, se confermate, parlano di un pannello IPS LCD a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 680, sensore principale posteriore da 50 MP, una batteria da 5000 mAh e Android 11 con la personalizzazione Realme UI. Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo di listino né sulla data di lancio, ma è altamente probabile che scopriremo ulteriori dettagli nel corso dei prossimi giorni.