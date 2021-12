Realme 9i passa da Geekbench: cosa sappiamo sul device?

Mentre partono i pre-ordini di Realme GT 2 Pro e la compagnia si prepara ad introdurre i nuovi smartphone di fascia alta, il colosso cinese è quasi pronto a presentare il modello Realme 9i che in queste ore passa da Geekbench dandoci modo di scoprire alcune informazioni sulla scheda tecniche del nuovo medio-gamma.

Realme 9i passa da Geekbench: il medio gamma si mette a nudo

Innanzitutto sappiamo che il device è munito di un processore Qualcomm con nome in codice “Bengal“, monta quattro core con clock a 1.90 GHz, quattro core con clock a 2.40 GHz e la GPU Adreno 610: tutto ci porta a credere che il SoC in questione altri non è che il modello Qualcomm Snapdragon 680. Le specifiche indicano inoltre la disponibilità di 4 GB di RAM e Android 11. Il device ha raggiunto un punteggio pari a 382 per quanto riguarda le prestazioni in single core e 1556 in multi core.

Gli ultimi rumor su Realme 9i parlano di un display LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e fotocamera punch hole da 16 MP, fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, sensore di sblocco laterale, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W e Android 11 con la Realme UI 2.0.

Non è ancora chiaro quando Realme presenterà il nuovo medio gamma, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.