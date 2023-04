Realme 9i con ECCELLENTE processore a 129€: quasi metà prezzo su Amazon

Realme 9i è un ottimo smartphone medio di gamma, che garantisce ottime performance grazie alla presenza del presenza del processore Qualcomm Snapdragon 680. Un chip equilibrato, che non delude le aspettative pur preservando l’utilizzo di risorse energetica. Questa caratteristica, unitamente a una batteria gigante da 5000 mAh, offre come risultato un device che ti accompagna per tutto ili giorno con ottime prestazioni.

Con uno sconto Amazon del 44%, hai la possibilità di accaparrarti questo ottimo dispositivo quasi a metà prezzo adesso. Con un investimento di appena 129€, hai la tranquillità di accaparrarti uno ottimo terminale, al prezzo di un medio di gamma. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Con un dispositivo come questo, a questo prezzo, potrai completamente annientare il rischio di spendere poco e ottenere ancora meno. Infatti, con poco più di 100€, solitamente lo smartphone che si porta a casa è un terminale lento, poco performante e che – proprio durante l’uso quotidiano – innervosisce perché si perde tempo per un’operazione, a partire dalle applicazioni che si aprono in ritardo. Conosco bene il senso di frustrazione che si rischia di provare!

A questo gioiellino manca niente, invece, per essere un terminale soddisfacente. Oltre a un ottimo processore, e una batteria da 5000 mAh, offre anche autentiche chicche che non ci si aspetta come un ampio display FHD con refresh rate da ben 90 Hz – per un’esperienza d’uso super fluida – e l’audio stereo, garantito da ben 2 speaker audio. Ancora, non manca la ricarica super rapida della batteria e c’è persino l’espansione dinamica della RAM. Quest’ultima tornerà molto utile nel momento in cui sarà necessario compiere delle operazioni che richiedono prestazioni impegnative. Per finire, il comparto fotografico principale triplo con sensore da 50MP non è assolutamente da sottovalutare!

Insomma, Realme 9i è una delle migliori soluzioni del momento per chi desidera spendere poco, ma ottenere tanto. Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 129€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, le scorte sono già quasi finite.

