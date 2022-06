Realme 9 Pro+, smartphone FAVOLOSO a prezzo SHOCK su eBay (-29%)

Inutile girarci intorno: Realme 9 Pro+ 5G in offerta su eBay con il 29% di sconto è una di quelle occasioni che devi prendere al volo se hai la necessità di cambiare smartphone e ti stai guardando attorno alla ricerca del classico device con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ad appena 284€, infatti, il nuovissimo smartphone di Realme ha dalla sua un design curato sotto tutti i punti di vista e una scheda tecnica potente e attuale per garantirti un’esperienza di utilizzo sempre al top.

Realme 9 Pro+ 5G precipita su eBay con il 29% di sconto per la prima volta: prendilo al volo

Lo smartphone del colosso cinese ha tutto ciò che stai cercando in un device di fascia medio alta, solo che arriveresti a pagarlo come un semplice smartphone di fascia economica. Come puoi ben notare Realme 9 Pro+ 5G dispone di un design curato e appagante, con una perfetta scelta dei materiali e una buona ottimizzazione delle cornici frontali. Questo permette al display AMOLED ad altissima risoluzione di mostrarsi in un tutta la sua gloria senza inutili compromessi.

Sotto il cofano, poi, il potente processore octa core di MediaTek si muove con agilità grazie alla presenza di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio: è il mix perfetto per darti modo di scaricare e installare le app più pesanti, compresi i giochi, e avviarle in un istante. Che dire poi della batteria? Realme 9 Pro+ 5G è uno dei pochi smartphone di fascia medio alta a offrirti la ricarica rapida da 60W: ti bastano 20 minuti per utilizzare nuovamente il telefono per tantissime ore, un vantaggio non di poco conto quando hai poco tempo a disposizione.

Sul retro, inoltre, la fotocamera tripla monta un incredibile sensore di Sony che ti assicura scatti e video sempre ad altissima risoluzione in ogni tipo di illuminazione. Come vedi lo smartphone di Realme ha tutto quello di cui hai bisogno: prendilo al volo su eBay e mettilo subito nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.