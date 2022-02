Realme 9 Pro series: sono questi i prezzi per l'Europa?

Come ben sappiamo il 16 febbraio sarà presentata in Europa la serie Realme 9 Pro: solo in queste ore un inedito leak pubblicato in rete svela i probabili prezzi di Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ per il mercato europeo assieme a quello di Realme 9i. Secondo le informazioni pubblicate dal leaker Sudhanshu Ambhore, infatti, i prezzi dovrebbero partire da 219 euro e raggiungere un massimo di 380 euro a seconda degli smartphone e delle differenti configurazioni.

Sono questi i prezzi di Realme 9 Pro series per l'Europa?

Entrando nel dettaglio, Realme 9i dovrebbe arrivare a un prezzo pari a 219 euro per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno, mentre la variante più spinta con 4 GB di RAM e 128 GB di storage arriverebbe invece a 239 euro. Venendo poi alla serie di fascia medio alta, Realme 9 Pro è atteso a partire da 319 euro per la configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio, e 349 euro per 8 GB di RAM e 128 GB di spazio; Realme 9 Pro+, invece, partirebbe da 379 euro con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno.

realme 9 Series Europe launch event summed up



𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟵𝗶

-4+64GB: €219

-4+128GB: €239

-Prism Black/Blue



𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟵 𝗣𝗿𝗼

-6+128GB: €319

-8+128GB: €349

-Aurora Green, Midnight Black, Sunrise Blue



𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟵 𝗣𝗿𝗼+

-8+128GB: €379

-Colors same as 9 Pro pic.twitter.com/CX0d1cQyDT — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 13, 2022

Secondo il leaker il colosso cinese dovrebbe offrire una forbice di prezzo tra i 350 e 370 euro per la configurazione con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio, per poi spingersi da 390 a 420 euro per la configurazione più elevata per i vari Paesi dell'Unione Europea.