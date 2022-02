Realme 9 Pro+ è sempre più vicino e con un prezzo da urlo

Dopo il leak che ci ha svelato il design e la probabile scheda tecnica di Realme 9 Pro+, in queste ore torniamo a parlare dell'atteso smartphone di fascia media del colosso cinese in quanto una nuova indiscrezione avrebbe svelato il probabile prezzo di lancio e l'eventuale data di lancio. Innanzitutto ci teniamo a precisare che il leak in questione riguarda l'arrivo del device in India, ma ci aiuta a capire anche a quanto potrebbe aggirarsi il prezzo di lancio per il mercato europeo.

Un leak svela il prezzo e la data di lancio di Realme 9 Pro+

Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sembra che Realme 9 Pro+ verrà venduto a un prezzo pari a circa 20.999 rupie indiane, circa 250 euro al cambio, per il modello con le specifiche più spinte, mentre la versione Realme 9 Pro dovrebbe costare all'incirca 16.999 rupie indiane, circa 200 euro cambio. Gli smartphone Realme sono attesi al lancio globale il giorno 15 febbraio, ma non ci sono ancora conferme da parte della compagnia – anche se le aspettiamo da un momento all'altro.

Secondo gli ultimi leak, Realme 9 Pro+ dovrebbe montare un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 920 5G, batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 50/65 W, Android 12 con la Realme UI 3.0 e una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP.