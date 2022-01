Realme 9 Pro series è in arrivo a breve: ecco la data di lancio

Abbiamo finalmente una data di lancio ufficiale internazionale per l'attesa serie Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+: i nuovi smartphone di fascia media saranno presentati il 15 febbraio in premiere mondiale. Realme, dopo avere annunciato la strategia “All in 5G” per quanto riguarda il lancio della nuova famiglia Realme 9 Pro, è finalmente pronta a svelare tutte le novità degli smartphone Android più attesi di inizio anno.

Ecco la data di lancio globale per Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+

Le ultime indiscrezioni su Realme 9 Pro indicano che il device sarà munito di un pannello AMOLED da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre il modello Realme 9 Pro+ è atteso con un pannello AMOLED da 6.43 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Per quanto riguarda i processori, invece, sappiamo che Realme 9 Pro monterà lo Snapdragon 695 di Qualcomm; Realme 9 Pro+, invece, sarà il device che porterà il processore MediaTek Dimensity 920 5G in Europa.

Venendo alla fotocamera, uno degli aspetti più importanti degli smartphone odierni, entrambi faranno ricorso a un modulo triplo con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP – il modello Realme 9 Pro+ monterà un sensore principale da 50 MP. Infine, l'autonomia potrà contare su una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W per Realme 9 Pro, e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 65 W per Realme 9 Pro+.