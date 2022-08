Realme 9 Pro, il medio gamma più BELLO a prezzo REGALO (-28% Amazon)

Se il tuo caro e vecchio smartphone Android è ormai prossimo ad abbandonarti perché non più in grado di assicurarti una buona esperienza di utilizzo, l’offerta Amazon di oggi ti mette un degno sostituto su un piatto d’argento: Realme 9 Pro. Ad appena 239€ con il 28% di sconto, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di un certo livello senza scendere a compromessi.

Realizzato con un telaio di buona fattura e con un design giovanile e colorato, lo smartphone di Realme può contare su una scheda tecnica equilibrata e ideale per telefonare, chattare con gli amici, navigare in rete, guardare i video su TikTok, scattare foto, ascoltare musica, registrare video e molto altro.

Realme 9 Pro crolla del 28% su Amazon: prendi al volo questa incredibile offerta

Frontalmente trova posto un bellissimo display super fluido ad alta risoluzione con una fotocamera punch hole per selfie sempre perfetti, mentre sotto il cofano il processore 5G octa core di Qualcomm è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno. Sul retro, la fotocamera tripla gode della presenza di un sensore principale da 64 MP per scatti sempre eccellenti e video ad alta risoluzione.

Realme 9 Pro è anche uno tra i migliori battery phone del mercato: la batteria da 5000 mAh è perfettamente ottimizzata per garantirti ore e ore di utilizzo senza mai scendere a compromessi.

Non perdere altro tempo e acquista subito lo smartphone di Realme in offerta su Amazon con il 28% di sconto. A questo prezzo rappresenta una soluzione validissima che ti assicura una buona esperienza di utilizzo sotto tutti i punti di vista; inoltre, se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

