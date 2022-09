Realme 9 Pro 5G, smartphone SUPER POTENTE a prezzo RIDICOLO (238€)

Se pensi sia necessario spendere svariate centinaia di euro per stringere tra le mani uno smartphone bello e con una scheda tecnica equilibrata, l’ottimo Realme 9 Pro 5G è pronto a farti ricredere. Disponibile ad appena 238€ con una ghiottissima offerta su eBay, il device del colosso cinese ha tutte le caratteristiche al posto giusto per soddisfare le tue esigenze personali sotto ogni punto di vista.

Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in pochissimo ed è subito pronto a rispondere ai tuoi bisogni senza mai una esitazione. Utilizzalo per navigare in rete, telefonare, chattare, scattare foto, registrare video, giocare, ascoltare musica e molto altro ancora.

Realme 9 Pro 5G crolla su eBay al prezzo più economico di tutto il web

Frontalmente trova posto un bellissimo display da 6.6 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, sotto il cofano è invece presente un potente processore octa core che ti assicura estrema reattività in ogni momento della giornata.

Uno dei punti di forza del device è senza ombra di dubbio la fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio, mentre la batteria ti assicura tante ore di utilizzo senza mai lasciarti a metà giornata.

Lo smartphone di Realme ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone nonostante il prezzo super aggressivo. Non perdere altro tempo e acquistalo subito fintanto che è disponibile su eBay al prezzo più economico di tutto il web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.