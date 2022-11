Realme 9 Pro 5G, sconto CLAMOROSO su eBay per lo splendido mediogamma

Quest’oggi hai a portata di mano la migliore occasione che ti possa capitare sul web per acquistare il super medio gamma Realme 9 Pro 5G, un device all’apice delle più importanti classifiche di settore finalmente in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente. Ad appena 199€, merito del codice coupon “REGALI22” da inserire in fase di acquisto, il telefono del colosso cinese rappresenta senza ombra di dubbio il miglior device in questa fascia di prezzo.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel dal forte sapore premium che non sfigura mai a confronto con i top di gamma più blasonati, il device di Realme monta un super pannello AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per una fluidità mai vista prima.

Sconto shock su eBay per il super medio gamma Realme 9 Pro 5G

Sotto il cofano flette i muscoli un potente processore octa core Qualcomm con un velocissimo modem 5G per navigare in rete ad alta velocità, mentre la batteria da 5000 mAh gode della ricarica rapida da 33W per offrirti tantissime ore di utilizzo dopo appena 27 minuti di carica. A tutto ciò si affianca un comparto fotografico di spessore con tre lenti ad alte prestazioni da cui spicca il sensore principale da 64 MP per fotografie e video di altissima qualità.

È indiscutibilmente la tua occasione d’oro per mettere le mani sul validissimo smartphone di Realme ora che puoi acquistarlo a un prezzo molto conveniente, ma solo se utilizzi il codice coupon “REGALI22” entro e non oltre il 16 di questo mese. Ricorda che il telefono ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.