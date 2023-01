Realme 9 Pro 5G: hardware TOP e display WOW a prezzo hot su eBay

Non dare retta a chi dice che è necessario spendere un piccolo capitale per acquistare uno smartphone Android di qualità, soprattutto quando l’ottimo Realme 9 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, ad appena 249€, con Realme 9 Pro 5G hai tra le mani uno tra i migliori smartphone di fascia medio-alta degli ultimi mesi.

Realizzato con materiali di fattura premium che gli conferiscono un design iconico e distintivo, il device a marchio Realme è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Solo su eBay puoi trovare l’ottimo Realme 9 Pro 5G ad appena 249€

Il device monta un bellissimo pannello AMOLED super fluido ad altissima risoluzione con una fotocamera per selfie sempre eccellenti, un processore octa core Qualcomm super veloce e una batteria da 5000 mAh di lunghissima durata con supporto alla ricarica rapida per ore e ore di autonomia anche dopo appena 20 minuti di carica.

Inoltre, proprio come i device di fascia alta, anche Realme 9 Pro 5G vede la presenza di un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Con eBay hai finalmente l’opportunità di ricevere direttamente a casa uno smartphone Android con un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Mettilo subito nel carrello fintanto che può essere tuo ad appena 249€; le spedizioni sono completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.