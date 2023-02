Realme 9: prezzo SHOCK su Amazon per il super budget phone (-23%)

Realme 9 5G crolla su Amazon a un prezzo davvero molto allettante, merito di un incredibile sconto del 23% che si abbina alla consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime). Ad appena 199€, questa di oggi rappresenta la tua migliore chance per ricevere un device che non ha assolutamente nulla da invidiare a smartphone più costosi.

Realme 9 5G è realizzato con materiali di buona fattura che gli donano un design piacevole e giovanile, mentre il pannello super fluido e ad altissima risoluzione si presta benissimo per guardare video senza mai una sbavatura.

Appena 199€ su Amazon per l’ottimo Realme 9: affare d’oro

Lo stesso si può dire anche per la scheda tecnica dove un processore octa core sfrutta tanta RAM per avviare tutte le app che vuoi all’istante, mentre una batteria da ben 5000 mAh è sapientemente ottimizzata per accompagnarti lungo tutto il giorno senza mai farti temere di restare senza autonomia proprio quando ne hai più bisogno.

Inoltre, Realme 9 5G porta la fotografica di qualità anche in questa fascia di prezzo economica: il merito è del modulo triplo posteriore con un sensore principale da ben 50 MP che ti lascerà a bocca aperta per la qualità degli scatti.

Ad appena 199€ questa di Amazon rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare per mettere le mani sul budget phone di Realme, l’unico con una fotocamera tripla con IA per scatti incredibili e una scheda tecnica molto valida.

