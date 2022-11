Realme 9: mega batteria e tripla cam da 108 MP a prezzo REGALO (-18%)

Non c’è discussione: Realme 9 in offerta su Amazon con il 18% di sconto è senza ombra di dubbio una delle migliori occasioni degli ultimi mesi per mettere le mani su quello che viene definito da molti come uno tra i migliori smartphone di fascia media. Ad appena 229€, infatti, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante.

Realizzato con materiali di buon livello che gli donano un design bello, piacevole e giovanile, il device di Realme monta un display Super AMOLED ad altissima risoluzione e super fluido. Ad accompagnarlo, in alto a sinistra, c’è una fotocamera ad alta risoluzione per selfie e video ad alta qualità.

Il tutto viene egregiamente gestito da un potente processore octa core di Qualcomm con a fianco tanta RAM per far funzionare al meglio Android e avviare in un istante le app di cui hai bisogno, mentre sotto il cofano una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida ti assicura un’autonomia lunga tutto il giorno.

La ciliegina sulla torta è senza ombra di dubbio il comparto fotografico multiplo sul retro: tre fotocamere ad alte prestazioni di cui una da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica per rivevere i momenti più belli al massimo dei dettagli.

A questo prezzo il Realme 9 rappresenta forse la migliore occasione che ti possa capitare in ambito mobile in questi mesi. Ad appena 229€ ha tutto ciò di cui hai bisogno in un telefono moderno e sempre in grado di soddisfare le tue personali esigenze. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime.

