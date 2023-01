Realme 9: con QUEST'OFFERTA è tra i MIGLIORI smartphone economici sul mercato

Uno smartphone completo ad un ottimo prezzo: questa è la descrizione giusta per il Realme 9, uno dei modelli che, nel corso degli ultimi mesi, ha contributo ai risultati record del marchio in termini di vendite. Il dispositivo può contare su buone prestazioni generali, una fotocamera superiore alla media per la fascia di prezzo e un’autonomia al top.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 9 al prezzo scontato di 229 euro invece di 279 euro. Si tratta di un taglio netto di 50 euro che fa la differenza e rende lo smartphone decisamente più conveniente. Il modello in offerta è dotato di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, risultando, quindi, particolarmente equilibrato e senza punti deboli.

L’offerta proposta da Amazon è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Realme 9: con quest’offerta è il riferimento della fascia bassa del mercato

Il Realme 9 può contare su di una scheda tecnica davvero completa. C’è un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel che offre una marcia in più nella fascia di prezzo. Il sistema operativo è Android 12 con Realme UI 3.0.

Cn la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il Realme 9 al prezzo scontato di 229 euro invece di 279 euro. L’offerta è da cogliere al volo e garantisce la possibilità di acquistare uno smartphone completo e performante che, per la fascia di prezzo, presenta un gran numero di punti di forza. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

