Realme 9 5G: ora è al PREZZO GIUSTO con la nuova offerta di Amazon (-75€)

È il momento di acquistare il Realme 9 5G. Se siete alla ricerca di uno smartphone economico e dotato di 5G oltre che di un’ottima autonomia, la scelta giusta in questo momento è rappresentata proprio dal Realme 9 5G. Il dispositivo, grazie alla nuova offerta Amazon, è acquistabile al prezzo scontato di 204 euro invece di 279 euro con uno sconto di ben 75 euro che fa la differenza e rende lo smartphone di casa Realme decisamente più conveniente.

Il Realme 9 5G in offerta è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695, che garantisce il supporto al 5G, e di una batteria da 5.000 mAh, per un’autonomia ottima. Per accedere all’offerta e acquistare il dispositivo ad un ottimo prezzo è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

Realme 9 5G: completo e ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Realme 9 5G può contare su specifiche tecniche complete. Lo smartphone presenta un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM (espandibile con altri 3 GB di RAM virtuale) e 128 GB di storage interno. C’è anche una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 9 5G al prezzo scontato di 204 euro invece di 279 euro. Lo sconto di 75 euro fa la differenza e consente di acquistare un buon smartphone, completo sotto tutti gli aspetti, ad un prezzo davvero conveniente. Per accedere all’offerta è possibile accedere ad Amazon dal link qui di sotto.

