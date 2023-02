Realme 9 5G: con lo sconto Amazon puoi pagarlo meno di 200€

Realme 9 5G è un eccellente smartphone di fascia media che adesso scende ad un prezzo molto interessante su Amazon. Con l’offerta di oggi ti costa infatti soltanto 198,90 euro invece di 279,99, con disponibilità immediata e consegna garantita in qualche giorno.

Scoprirai un dispositivo dalle caratteristiche tecniche molto interessanti, come la RAM dinamica e la tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel.

Realme 9 5G: a questo prezzo è un regalo

Realme 9 5G ti sorprenderà innanzitutto per il suo peso di soli 191 grammi e uno spessore da 8.5mm nonostante la presenza di una batteria da 5000mAh pensata per accompagnarti per tutto il giorno e oltre.

Il display ha una diagonale da 6.6 pollici con cornici ultrasottili che regalano un rapporto schermo-corpo del 90,8%, frequenza di aggiornamento da 120Hz e frequenza di campionamento del tocco da 240Hz.

Con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile puoi conservare tutto quello che vuoi: interessante è l’espansione dinamica della RAM, con 3GB extra che si attivano in caso di necessità.

E poi c’è la tripla fotocamera da 50 megapixel che grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale ti permetterà di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce.

Il prezzo di oggi su Amazon è inferiore ai 200 euro con un risparmio complessivo di 80 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione da non farsi scappare.

