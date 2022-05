Realme 8i, con mega batteria e display a 120 Hz a prezzo FOLLE

Vuoi sperimentare un’esperienza di utilizzo simile a quella offerta dagli smartphone di fascia premium spendendo 1/10 di quanto richiesto per un device di Samsung o Apple? Acquista subito l’ottimo Realme 8i in offerta su Amazon per scoprire cosa significa avere tra le mani un ottimo smartphone a un prezzo quasi ridicolo.

Infatti, ad appena 159€ grazie a uno sconto del 27%, hai l’opportunità di ricevere a casa uno tra i migliori smartphone di fascia media per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

L’incredibile medio gamma Realme 8i è disponibile in offerta su Amazon

Caratterizzato da un design pulito e ricercato, lo smartphone di Realme ha dalla sua una scheda tecnica che ti garantirà un’esperienza di utilizzo premium. Frontalmente è presente un ottimo display da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: l’esperienza ultra fluida è impossibile da trovare negli altri smartphone in questa fascia di prezzo.

Il potente processore MediaTek di ultima generazione è affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB per immagazzinare tutti i file di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh ti permette di utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza preoccuparti di restare senza autonomia a metà giornata. Inoltre, sul retro trova posto una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP e con tecnologia IA (intelligenza artificiale) per scatti sempre al top.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito l’ottimo Realme 8i a un prezzo ridicolo. Rimarrai a bocca aperta quando scoprire le incredibili prestazioni del telefono nonostante il prezzo di vendita così economico.