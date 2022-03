Realme 8i a 159€ è ancora ottimo: 5 motivi per sceglierlo

Quando si tratta di acquistare il telefono con il miglior rapporto qualità/prezzo è davvero difficile, se non impossibile, non prendere in considerazione Realme 8i in offerta su Amazon a un prezzo che ha davvero dell’incredibile. Solitamente gli smartphone del colosso cinese ruotano proprio attorno al concetto di “spendo poco e ottengo il massimo”, e Realme 8i si muove in questa direzione.

Ad appena 159€, infatti, è facilmente uno tra i migliori smartphone Android di fascia media da prendere in considerazione in questo momento.

Realme 8i è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo

Con un design giovanile e che non fa rimpiangere terminali ben più costosi, lo smartphone di Realme monta un ampio pannello da ben 6.6 pollici ad altissima risoluzione. Inoltre, nonostante il prezzo molto economico, il display è uno dei pochi nella fascia economica a garantire una fluidità impareggiabile dell’interfaccia e di tutti gli elementi grafici per via del supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sotto la scocca, oltre a un processore potente e 4 GB di RAM, Realme 8i può contare su una mega batteria da 5000 mAh che assicura tante ore di utilizzo senza compromessi mentre sul retro la fotocamera tripla con intelligenza artificiale ti garantisce scatti d’autore in ogni situazione.

Ricapitolando i cinque motivi per acquistare Realme 8i: il design è accattivante e giovanile, il display è ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, la batteria da 5000 mAh assicura tante ore di utilizzo, la fotocamera tripla regala tante soddisfazioni e il prezzo economico è impareggiabile.

Cosa stai aspettando: a questo prezzo è praticamente impossibile resistere. Tantissimi utenti lo hanno già acquistato e sono rimasti incredibilmente colpiti dalle qualità del telefono e soprattutto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo: ti accompagnerà in ogni momento lungo tutta la giornata rispondendo sempre a ogni tuo input senza lag o indecisioni.