Realme 8 abbraccia la beta della Realme UI 3.0: tutte le novità

Quest'oggi scopriamo che Realme ha avviato il programma beta della Realme UI 3.0 basata su Android 12 per lo smartphone Realme 8. Il device, secondo la roadmap ufficiale, dovrebbe ricevere la versione definitiva della Realme UI 3.0 a partire dal prossimo mese di marzo: durante questi mesi è probabile che la compagnia pubblicherà ulteriori build beta per correggere gli eventuali bug scovati durante il programma di beta testing.

Parte la beta della Realme UI 3.0 con Android 12 per Realme 8

Per accedere alla beta è necessario seguire i seguenti passi:

Accedere alle Impostazioni

Tappare sulla voce Aggiornamenti software

Tappare sull'icona a forma d'ingranaggio in alto a destra > Versione di Prova > Accedi

La compagnia precisa che prima di fare richiesta di partecipare alla beta è necessario che il proprio device disponga del firmware RMX3085_11_C.01 e di almeno il 60% di batteria residua.

Quando partirà il rollout della Realme UI 3.0?

Dalle ultime informazioni ufficiali circa la roadmap di arrivo della Realme UI 3.0, sappiamo che il colosso cinese è impegnato ad aggiornare i seguenti dispositivi secondo questo calendario di aggiornamento:

Gennaio Realme GT 5G

Febbraio Realme GT Neo2 Realme 8 Pro Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro

Marzo Realme 7 Pro Realme 8 Realme GT Master Edition Realme GT 2 Pro Realme GT 2

Aprile Realme 8i Realme 7 Realme X50 Pro

Luglio Realme 8 5G Realme Narzo 30 5G Realme 7 5G Realme 9i

Agosto Realme X3 Super Zoom



È molto probabile che nel corso delle prossime settimane altri device potranno testare in anteprima la Realme UI 3.0 per guidare l'azienda nella correzione dei vari bug.

