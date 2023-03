Realme 8: economico e completo, è un OTTIMO ACQUISTO a meno di 150€ su Amazon

Trovare uno smartphone veloce e completo a meno di 150 euro è un’impresa quasi impossibile: con questa nuova offerta Amazon, però, è possibile puntare su di un’ottima soluzione come il Realme 8. Questo smartphone, infatti, presenta una scheda tecnica completa ed è ora disponibile al prezzo scontato di 149 euro, nella variante Cyber Black con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Lo smartphone ha un bel display AMOLED con risoluzione Full HD+ e il chip MediaTek Helio G95 che rappresenta un’ottima soluzione per la fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Realme 8: al prezzo giusto è lo smartphone da prendere su Amazon

Il Realme 8 è un ottimo smartphone, completo e senza pecche. Al prezzo proposto da Amazon, quindi, è uno dei modelli più interessanti del momento. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Helio G95 supportato da 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche c’è spazio per un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel e una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Lo smartphone ha il sensore di impronte digitali sotto al display e può contare sul chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 8 al prezzo scontato di 149 euro invece di 199 euro. L’offerta riguarda la variante 4 GB + 64 GB con colorazione Cyber Black. Per acquistare lo smartphone è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

