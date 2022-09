Realme 8 è il medio gamma che DEVI AVERE: solo oggi a prezzo REGALO

Può sembrare un sogno o uno scherzo, ma quest’oggi hai la possibilità di mettere le mani sull’ottimo smartphone Realme 8 al prezzo più economico di sempre grazie a questa offerta su eBay. Il terminale di fascia media precipita al prezzo di appena 165€ continuando a garantirti un’esperienza appagante sotto molti punti di vista.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel giovanile, lo smartphone di Realme ha tutte le carte in regola per rispondere a tutte alle tue esigenze sotto ogni punto di vista.

Realme 8 sprofonda di prezzo su eBay al minimo storico: affare d’oro

Frontalmente trova posto un valido pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad alta risoluzione con una valida calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un processore octa core si occupa di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Dotato di una capiente batteria da 5000 mAh che ti assicura lunghe ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco, il device di Realme presenta anche un sistema fotografico quadruplo con un sensore principale da 64 MP che ti assicura foto e video di alta qualità in ogni situazione.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello il validissimo smartphone di fascia media di Realme fintanto che è disponibile a questo prezzo su eBay. Ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.