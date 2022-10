Smartphone a 160€ su eBay? Beccati questo Realme 8 5G Supersonic

Oggi ti porti a casa un ottimo smartphone potente, veloce e con un fantastico display a circa 160 euro. Non ci credi? Lanciati subito su eBay e acquista Realme 8 5G Supersonic a soli 163,90 euro, invece di 199 euro.

Assicurati un dispositivo che non delude grazie al processore MediaTek Dimensity 700. In più, grazie al 5G godrai di una connessione così veloce da lasciarti senza parole. Trasferimento dati, download, streaming, gioco online e navigazione saranno senza interruzioni.

Inoltre, il suo display ultra fluido a 90Hz di refresh rate supera qualsiasi limite. Non ci sono dubbi, a questo prezzo il Realme 8 5G Supersonic è un vero e proprio affare da non perdere. Tra l’altro, con eBay, selezionando come metodo di pagamento PayPal, potrai pagarlo in 3 rate a tasso zero.

Realme 8 5G Supersonic: prestazioni da urlo a un prezzo stracciato

Solo su eBay oggi acquisti il Realme 8 5G Supersonic a un prezzo incredibile. Mettilo subito nel carrello a soli 163,90 euro, invece di 199 euro. Avrai uno smartphone dalle caratteristiche interessanti senza spendere una fortuna.

Pratico per chi ha due numeri di telefono, lo slot può contenere fino a 3 schede: 2 SIM e 1 Memoria Espandibile fino a 1TB. Tutto in una scocca ultra sottile dallo spessore di soli 8,5 millimetri, per offrirti un dispositivo all’avanguardia.

Se prima dovevi continuare a ricaricare il tuo smartphone durante la giornata, ora con il Realme 8 5G Supersonic puoi dimenticarti cosa vuol dire “batteria quasi scarica”. Infatti, è dotato di una mega batteria da 5000 mAh che garantisce un utilizzo costante per tutta la giornata e oltre.

Fai l’affare del giorno. Vai su eBay e acquista il fantastico Realme 8 5G Supersonic a soli 163,90 euro, invece di 199 euro. La consegna è gratuita e puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero, senza nemmeno dover fornire garanzie come busta paga o simili.

