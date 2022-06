Realme 8 5G, smartphone VERSATILE ed economico (-42% su eBay)

Il tuo smartphone Android ti ha abbandonato e sei alla ricerca di un sostituto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo? La risposta a questa necessità te la dà direttamente questa offerta di eBay con l’ottimo Realme 8 5G in sconto del 42% a un prezzo ridicolo.

Ad appena 147€, infatti, il device economico di Realme ti arriva a casa in pochissimo tempo e saprà sorprenderti sotto tanti punti di vista.

Realme 8 5G crolla di prezzo su eBay con il 42% di sconto: a 145€ è il best buy dell’estate

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: lo smartphone ha dalla sua tutte le funzionalità per assicurarti un utilizzo appagante in lungo e in largo. Frontalmente è presente un bel pannello ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz per uno scorrimento sempre puntuale e senza mai lag, mentre sotto il cofano il processore MediaTek octa core di ultima generazione ti permette di avviare ogni applicazione in un istante.

Uno dei punti di forza di Realme 8 5G è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh che ti garantisce tantissime ore di utilizzo senza mai lasciarti sul più bello, ma non bisogna nemmeno sottovalutare la fotocamera tripla posteriore con sensore da 48 MP e IA (Intelligenza Artificiale) che ti assicura scatti di alto livello e video stabili.

Non farti scappare questa occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone economico di Realme fintanto che resta in offerta su eBay a un prezzo davvero ridicolo. Ti arriva a casa in pochissimo tempo e ti assicuriamo che saprà garantirti una buona esperienza di utilizzo quotidiana nelle telefonate, nella navigazione in rete, sui social e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.