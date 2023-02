Realme 8 5G: mediogamma DEFINITIVO a prezzo MINI su eBay (159€)

Oggi l’ottimo smartphone di fascia media Realme 8 5G è protagonista di una offerta su eBay davvero imperdibile, una di quelle che capitano raramente e che includono anche la consegna rapida e completamente gratuita. Ad appena 159€, infatti, hai a portata di mano l’occasione più ghiotta di sempre per stringere tra le mani un device Android con un design piacevole, giovanile e caratterizzato da una scheda tecnica di tutto rispetto.

Realme 8 5G è senza ombra di dubbio il telefono da acquistare per un teenager oppure per soddisfare necessità basilari ed essenziali: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social con gli amici, scattare foto e registrare video, ascoltare la musica, guardare video e ovviamente telefonare.

Realme 8 5G crolla su eBay ad appena 159€ con consegna rapida e gratuita

Lo smartphone a marchio Realme monta un bel display ultra liscio ad alta risoluzione con una fotocamera per selfie di qualità da condividere rapidamente sui social, mentre sotto il cofano trova posto un potente processore octa core di MediaTek ottimizzato per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Ma non finisce qui: Realme 8 5G monta una batteria da 5000 mAh capace di assicurarti un giorno intero di utilizzo senza fatica, mentre sul retro il modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità anche in modalità notturna e video super dettagliati.

Ebbene, questa di oggi è un’offerta eBay che non ha eguali sul web a maggior ragione se consideri che comprende anche la consegna rapida e completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.