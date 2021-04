È stata appena rivelata la data di lancio del prossimo smartphone targato Realme: ecco quando sarà presentato al mondo il Realme 5G.

Realme 8 5G: ci siamo

Oramai è sicuro: la data di lancio della serie Realme 8 5G è il 21 aprile. I telefoni arriveranno come varianti aggiornate del Realme 8 e Realme 8 Pro che hanno debuttato da poche settimane e, come il teaser di seguito suggerisce, i device avranno una configurazione a quattro fotocamere e un design sfumato veramente interessante.

Inoltre, pare che i prossimi Realme non ospiteranno sul retro lo slogan “Dare to Leap” – come l’originale Realme 8 -, ma saranno molto ricchi dal punto di vista della memoria: il Realme 8 5G dovrebbe, infatti, vantare 8 GB di RAM.

Secondo le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, il sistema operativo che troveremo sui terminali è Android 11, mentre il processore MediaTek Dimensity 700 5G andrà a dar benzina ai telefoni. Inoltre, il Realme 8 con connettività di quinta generazione dovrebbe misurare 162,5 x 74,8 × 8,5 mm e pesare circa 185 grammi.

Nell’attesa di conoscere tra pochi giorni tutti i dettagli dei nuovi smartphone della compagnia low-cost cinese, ricordiamo che il Realme 8 in versione 4G presenta un pannello FHD + AMOLED da 6,4 pollici con rapporto schermo-corpo del 90,8%, risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel, frequenza di campionamento tattile di 180Hz e luminosità di 1000 nit. Il telefono è alimentato dal SoC MediaTek Helio G95 abbinato alla GPU Mali-G76 MC4, mentre dal punto di vista della memoria può contare fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono presenta la skin Realme UI 2.0 basata sul sistema operativo Android 11.

Per il comparto fotografico, il Realme 8 standard conta su un modulo posteriore a quattro telecamere con un sensore primario da 64 MP, presenta un sensore per impronte digitali sul display e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

realme

Smartphone