Realme 7 è in offerta su Amazon a soli 229,00€.

Realme 7 5G: le specifiche tecniche di questo smartphone

Nella sua colorazione Blu Baltico, Realme 7 5G non passa inosservato grazie a una scocca riflettente che cattura gli sguardi. Il design elegante e lineare lo rende più ricercato.

Montante un display Ultra fluido a 120Hz da 6.5 pollici, lo smartphone concede un’esperienza visiva immersiva con immagini ben dettagliate e dinamiche. Il rapporto schermo-corpo è eccellente rendendolo quasi un tutto schermo se non fosse per la tacca laterale che ospita la fotocamera anteriore.

Il processore da 7 nm con Chip 5G+5G DDS abbinato ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione lo rendono scattante e potente nelle sue operazioni.

Senza ombra di dubbio spicca il comparto fotografico che vanta una quadrupla fotocamera posteriore con lente principale da 48 MP. Sono presenti altre tre lenti da 2 e 8MP per scattare in bianco e nero, ultra grandangolare, grandangolare e versione Macro. Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Degna di nota è la batteria integrata da 5000mAh che garantisce una durata quotidiana. La ricarica, poi, avviene attraverso carica rapida da 30 W che ripristina il 100% della batteria in circa 65 minuti.

Tra le features, infine, sono da sottolineare il fingerprint posizionato sul tasto di accensione e spegnimento dello smartphone e l’audio Dolby Atmos & HiRes Audio,

Realme 7 5G è disponibile su Amazon a 229,00€.

