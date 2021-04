Sei in cerca di un nuovo telefonino? Lo smartphone Realme 7 5G è in offerta su Amazon a soli 234,90€. Il ribasso del 16% corrisponde a uno sconto effettivo di 44,10€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Realme 7 5G: le specifiche di questo smartphone

La colorazione Blu Baltico rende Realme 7 Pro uno smartphone interessante e che non passa inosservato. Il design che lo caratterizza è semplice e lineare e gli dona un tocco di eleganza.

Montante un display ultra fluido a 120 Hz e con un’ampiezza di 6.5 pollici regala ai suoi utilizzatori una visione di alta qualità e fluida dei contenuti. L’ottimo rapporto schermo-corpo, inoltre, lo rende un device pressoché tutto display.

Il processore firmato MediaTek è un Dimensity 800U che in questa configurazione viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti.

Spicca il comparto fotografico che vanta un sistema multicamera posteriore con lente principale da 48 megapixel. Sono presenti altre due lenti con risoluzione da 2 e 8 megapixel per scatti ultra grandangolari, grandangolari a 119°, macro e in bianco e nero. Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera anteriore.

Degna di nota è anche la batteria con valore tipico di 5000mAh che viene abbinata alla carica rapida da 30 W. In appena 65 minuti è possibile ottenere il 100% dell’autonomia.

Tra le altre features appaiono il lettore d’impronte digitali nascosto sul lato della scocca e l’audio Dolby Atmos.

Lo smartphone, ovviamente, supporta la connettività 5G e può essere utilizzato anche in versione Dual SIM.

Puoi acquistare Realme 7 5G a soli 234,90€ su Amazon. Ordinalo ora e ricevilo nel giro di 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di primo acquisto. Lo smartphone, infine, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

