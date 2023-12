Realme 11 Pro: raffinato, potente e in MEGA sconto su Amazon

Il Realme 11 Pro di ultima generazione è ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 22%, rendendolo un’opzione irresistibile per gli amanti della tecnologia in cerca di prestazioni eccezionali a un prezzo conveniente. Non perdere tempo e fallo subito tuo a soli 295,00 euro, anziché 379,99 euro.

Realme 11 Pro: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente d

Il display curvo da 120 Hz è una delle caratteristiche più sorprendenti di questo smartphone. Con una gamma di 1 miliardo di colori intensi, offre una brillantezza, luminosità e nitidezza eccezionali, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente che riproduce fedelmente le tonalità originali. Che tu stia guardando video, giocando o navigando sui social media, il display curvo ti offrirà una visualizzazione superiore.

La fotocamera ProLight OIS da 100 MP è un’altra gemma di questo dispositivo. Con la tecnologia avanzata e uno zoom integrato, cattura dettagli nitidi e offre uno zoom 2x incredibilmente chiaro. La tecnologia SuperOIS garantisce che anche i soggetti in movimento vengano catturati con una precisione sorprendente.

La ricarica SUPERVOOC da 67 W è una vera rivoluzione, permettendoti di ricaricare il tuo dispositivo al 50% in soli 18 minuti, grazie a una batteria massiva da 5.000 mAh. Questo significa fino a 19 ore di riproduzione video senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Il Realme 11 Pro è alimentato dal chipset Dimensity 7050 5G, garantendo una scorrevolezza che dura nel tempo. Con una CPU a processo TSMC a 6 nm e una GPU Mali-G68, questo smartphone offre prestazioni eccezionali e una connettività 5G rapida ed efficiente.

Il design premium in pelle vegana è la ciliegina sulla torta. Frutto della collaborazione tra realme Design Studio e il creativo Matteo Menotto, il design incorpora l’estetica urbana e fashion di Milano. Una combinazione di stile e sostenibilità che si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca un telefono intelligente che unisca forma e funzione.

Non perdere l’opportunità di possedere il Realme 11 Pro di ultima generazione a un prezzo incredibile. Approfitta subito dello sconto del 22% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 295,00 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.