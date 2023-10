Realme 11 Pro+ per smartphone SENZA CONFINI e ricarica 100W (512GB)

Qualunque caratteristica tu elenchi, sappi che Realme 11 Pro+ 5G la ha. Questo smartphone è un gioiellino tra le tue mani perché ti permette di avere la qualunque anche se non spendi una cifra esagerata. Bello, con display curvo e tante caratteristiche tecniche di cui non fare a meno.

Da portare a casa è un affare. Collegati su Amazon dove lo trovi in offerta grazie allo sconto del 5% che sembra poco, ma abbassa il prezzo al punto giusto. Completa l’acquisto con soli 400€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Realme 11 Pro+, uno smartphone ottimo e senza limiti

Se sei amante della qualità sappi che Realme 11 Pro+ ti soddisfa in tutto e per tutto. Non per nulla questo smartphone è stato promosso a pieni voti e con un budget anche ristretto non ti impone dei limiti.

Bello e senza pecche, lo usi e te ne innamori. Naturalmente monta Android come sistema operativo e ci sono anche i servizi Google quindi scarichi qualunque applicazione.

Ma veniamo al dunque e iniziamo a scoprire tutti i suoi vantaggi: il display è curvo e senza bordi. Ti regala una visione in elevata risoluzione oltre che ampia e immersiva. Lo streaming non è mai stato così ottimizzato prima d’ora.

Pensa che hai a portata di mano una tripla fotocamera, un sensore per selfie che ti fa diventare una stella dei social e tanto ma tanto spazio. Stiamo parlando di 512 GB per non avere limiti ma non solo, anche 12 GB di RAM per andare sempre veloce come un fulmine.

Altra caratteristica che corre è la ricarica. Ben 100W di potenza e batteria super per arrivare fino al giorno dopo con una manciata di minuti.

Se tutto questo non basta, sappi che supporta il 5G e che ha uno SuperZoom da invidiare.

