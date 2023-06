Realme 11 Pro, lancio in Europa il 20 giugno: partnership con Lonely Planet

Un mese fa abbiamo anticipato l’arrivo in Europa di Realme 11 Pro, nuova gamma di smartphone di fascia alta focalizzata sull’ottimo comparto fotocamera. Ebbene, finalmente abbiamo una data ufficiale: il marchio cinese ha confermato oggi che la serie realme 11 Pro – che include 11 Pro+ 5G e 11 Pro 5G – sarà lanciata ufficialmente in Europa il 20 giugno, in partnership con Lonely Planet.

La serie Realme 11 Pro è molto vicina

La nuova linea di smartphone firmata realme apre le porte alla collaborazione unica con Lonely Planet, che offrirà agli utenti un’esperienza fotografica ancora più speciale. In che modo? Proponendo 3 filtri personalizzati che rendono la street photography ancora più divertente e creativa, oltre a una filigrana che contraddistingue le foto con un’atmosfera esclusiva e vintage.

A mostrare le potenzialità del kit fotocamera saranno cinque fotografi professionisti di Lonely Planet, i quali si uniranno a realme per un progetto di esplorazione delle città.

Ricordiamo, infatti, che realme 11 Pro+ 5G presenta una fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP e si basa sul sistema Samsung ISOCELL HP3 con sensore da 1/1,4 pollici, dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69. Con la tecnologia di Zoom, poi, lo smartphone è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza.

Lo smartphone realme 11 Pro+ 5G dispone anche di interessanti funzioni della fotocamera, come Ritratto di Gruppo e One Take, che viene utilizzato per la composizione intelligente con l’algoritmo AI, per generare più foto “best-angled” contemporaneamente.

Il display di entrambi i modelli, invece, sarà curvo a 120Hz con rapporto schermo/corpo del 93,65% e supporto a 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità di picco, 100% di gamma cromatica P3, HDR 10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

Dulcis in fundo, realme conferma la collaborazione con il designer Matteo Menotto per proporre un design di lusso con tonalità beige e un’elegante linea centrale sul retro: il design Sunrise Beige sarà disponibile per l’acquisto al momento del lancio, ma il prezzo non è ancora noto.