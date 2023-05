Realme 11 Pro in arrivo a giugno in Europa: la fotocamera è impressionante!

Mentre prosegue l’offerta su realme GT Neo 2 5G all’interno di eBay, la società asiatica conferma oggi, in occasione del Mobile Photography Innovation Event con Samsung Electronics di New York, che la realme 11 Pro Series arriverà presto sul mercato globale. La nuova linea di smartphone lanciata in Cina il 10 maggio approderà a giugno anche in Italia, con un comparto fotocamera che potrebbe sorprendere tutti.

Realme 11 Pro Series in arrivo in Italia

Durante l’evento tenutosi oltreoceano nelle ultime ore, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo ha peraltro rivelato alcuni dettagli riguardanti il modello realme 11 Pro+ 5G, a partire dalla dotazione del sensore Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom aggiornato. Con la risoluzione pari a 200MP e il supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), il sensore principale ha dimensioni pari a 1/1.4 pollici, pixel di 2.24μm e un’apertura di f/1.69. Insomma, si tratta del capitano di una formazione di livello avanzato, supportata da tecnologie degne di nota.

Ad esempio, In-sensor Zoom permette di supportare la modalità zoom 2x/4x lossless, ovverosia il passaggio da una modalità di immagine a un’altra per ottenere lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali. Il risultato? Composizioni più precise e nitide, sia da lontano che da vicino.

Inoltre, realme 11 Pro Series presenta anche altre interessanti funzionalità per quanto riguarda la fotocamera, come Super Group Portrait e One Take, che viene utilizzata per la composizione intelligente con l’algoritmo AI, per generare più foto “con una migliore angolazione” contemporaneamente.

Anche il vicepresidente della divisione Sensore Architecture di Samsung Electronics, Seongwook Song, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito durante l’evento:

“Con il realme 11 Pro+ 5G, siamo entusiasti di vedere i risultati della stretta collaborazione tra Samsung e realme per massimizzare il potenziale del sensore di immagine da 200MP”.

Non ci resta dunque che attendere pazientemente la presentazione e il lancio in Italia per scoprire se, anche oltre la carta, si tratta di uno smartphone dal comparto fotocamera così potente.